В Финляндии было выдано разрешение на эксплуатацию первого в мире хранилища отработанных ядерных отходов. Об этом говорится в заявлении Центра радиационной и ядерной безопасности страны.

Хранилище Onkalo построили рядом с АЭС «Олкилуото». Оно находится примерно в 240 километрах от Хельсинки. Это первый в мире проект геологического захоронения ядерных отходов. Срок эксплуатации рассчитан на около 100 тысяч лет.

«Центр радиационной и ядерной безопасности поддерживает выдачу лицензии на эксплуатацию объекта», - говорится в сообщении на сайте центра.

Как уточнил в центре, хранилище еще должно получить разрешение от министерства труда и экономического развития. В ведомстве заявили, что также готовят лицензию на эксплуатацию.

Согласно проекту, отработанное ядерное топливо будут помещать в чугунные капсулы с медной оболочкой для защиты от коррозии. Капсулы будут опускать в скважины для захоронения глубиной более 400 метров. Компания Posiva, которая занимается проектом, запрашивала лицензию на эксплуатацию объекта до конца 2070 года.

В прошлом году Физик-ядерщик Андрей Ожаровский в беседе со Zvezdanews объяснял, что плутоний невозможно утилизировать. Поэтому выход России из соглашения об утилизации плутония с США носил формальный характер. Москва и Вашингтон, после заключения соответствующего договора, пытались найти пути уничтожения плутония, однако это не принесло результата. Поэтому 34 тонны, которые накопили обе страны, продолжают лежать мертвым грузом. Эксперт напомнил, что в США предлагали смешивать плутоний с другими ядерными отходами. В этом случае его практически невозможно воссоздать.