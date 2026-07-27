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ЦБ опубликовал первые проекты регулирования рынка криптовалют

Одновременно с этим регулятор предложил требования к цифровым депозитариям.
Дарья Неяскина 27-07-2026 23:58
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press

Банк России представил первые проекты нормативных актов, которые должны стать основой для запуска организованного рынка криптовалют и цифровых прав в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. 

Согласно проектам, организованные торги цифровыми валютами и цифровыми правами будут проходить по правилам, утвержденным биржей. Именно торговая площадка будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную стоимость обращающихся цифровых инструментов.

Одновременно регулятор предложил требования к цифровым депозитариям - это новый вид профессиональных участников финансового рынка, которые будут отвечать за учет криптовалют и цифровых прав. Минимальный размер собственного капитала для таких организаций составит от 50 млн до 250 млн рублей. Конкретная сумма будет зависеть от выполняемых функций, включая работу с открытыми распределенными реестрами и проведение расчетов по итогам торгов.

Банк России также устанавливает требования к структуре собственных средств цифровых депозитариев. Они должны состоять из ликвидных активов, а финансовые инструменты, входящие в капитал, обладать высоким кредитным качеством.

Кроме того, проекты документов регламентируют порядок учета цифровых валют и цифровых прав, перечень сведений о владельцах активов и пользователях системы, а также правила открытия и ведения цифровых и иных счетов. Предполагается, что цифровые депозитарии будут работать по модели, схожей с действующей системой учета ценных бумаг. Реестр цифровых депозитариев будет вести Банк России.

Ранее в Госдуме приняли законопроект, который касается регулирования криптовалют. Теперь она признается имуществом и получает судебную защиту - даже если не была задекларирована ранее. Правда, расплачиваться такими активами внутри страны запрещено - ее можно использовать только как инструмент для инвестиций. 

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