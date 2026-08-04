Экс-солиста «Ляписа Трубецкого» заочно осудили на четыре года в Белоруссии

Экс-солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заочно приговорен в Белоруссии к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает Генпрокуратура страны.

Музыканта признали виновным в публичном оскорблении президента Республики и разжигании социальной вражды. С учетом представленных доказательств суд назначил наказание по совокупности преступлений.

До этого Михалка уже заочно приговаривали к двум годам колонии за клевету в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также против него возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В 2021 году на Украине против Сергея Михалка завели уголовное дело за драку на концерте в Полтаве. Тогда экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» пригласил на сцену зрителя, который до этого негативно высказывался о его творчестве, и ударил его по голове.