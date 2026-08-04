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УЕФА изменил лимит желтых карточек в еврокубках

Футболисты будут пропускать следующий матч после получения четырех желтых карточек, если они не привели к удалению.
Гоар Хачатурян 04-08-2026 16:57
© Фото: IMAGO, Anke Waelischmiller, Sven S, Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил правила, касающиеся дисквалификаций за накопление желтых карточек в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Обновленные нормы будут действовать на общем этапе всех турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

Теперь футболисты и официальные представители команд будут пропускать следующий матч после получения четырех желтых карточек, если они не привели к удалению. В дальнейшем дисквалификация будет наступать после каждой четной карточки - шестой, восьмой и так далее.

При этом на квалификационных стадиях еврокубков сохранится прежний порядок. Отстранение будет назначаться после трех предупреждений, а затем - после каждой последующей нечетной желтой карточки.

В УЕФА пояснили, что изменения связаны с реформой еврокубков, вступившей в силу с сезона-2024/25. После увеличения числа матчей общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы с шести до восьми прежний лимит стал чаще приводить к дисквалификациям, поэтому его решили пересмотреть.

Новые правила также распространятся на Лигу конференций, несмотря на то, что общий этап этого турнира по-прежнему состоит из шести матчей. В организации объяснили это необходимостью унифицировать регламент с учетом возможных переходов игроков между клубами разных еврокубков в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что крупнейшие мировые футбольные конфедерации разработали планы на случай, если Джанни Инфантино останется президентом ФИФА. Кроме того, оппоненты главы организации рассматривают возможность проведения альтернативных международных турниров. У УЕФА уже есть инициатива глобальной Лиги наций, созданная в 2017 году, но так и не реализованная.

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