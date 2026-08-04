Times: оппоненты Инфантино планируют «парализовать ФИФА»

Крупнейшие мировые футбольные конфедерации разработали планы на случай, если Джанни Инфантино останется президентом ФИФА, сообщает The Times. Они намерены «парализовать» организацию, если Инфантино решит баллотироваться на новый срок в 2027 году.

УЕФА, АФК (Азиатская конфедерация футбола) и КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки) готовы бойкотировать заседания Совета ФИФА и ее комитетов, а также могут отказаться ратифицировать решения федерации.

Кроме того, оппоненты Инфантино рассматривают возможность проведения альтернативных международных турниров. У УЕФА уже есть инициатива глобальной Лиги наций, созданная в 2017 году, но так и не реализованная.

Ранее стало известно, что футбольные ассоциации Сербии, Уэльса и Швеции отказались поддерживать кандидатуру Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году. Аналогичное решение планирует принять Федерация футбола Англии.

Федерации начали отказываться от поддержки Инфантино после его предложения продать часть коммерческих прав на чемпионат мира. ФИФА планировала создать дочернюю компанию FFE и продать ее четверть за $4,2 млрд инвесторам.

План резко раскритиковали УЕФА, АФК, КОНКАКАФ и другие федерации. После этого ФИФА отказалась от своей идеи. Однако УЕФА и все ее 55 членов объявили бойкот соревнованиям под эгидой мировой футбольной ассоциации и потребовали отставки ее президента.

Швейцарец Джанни Инфантино стал президентом ФИФА в 2016 году, сменив Йозефа Блаттера, который ушел в отставку из-за коррупционного скандала. Ранее Инфантино заявлял о намерении переизбраться в марте следующего года. До этого он с октября 2009 года был генеральным секретарем УЕФА.