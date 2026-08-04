Российское военно-историческое общество выступило с официальной позицией на суде по делу о признании Степана Бандеры и Романа Шухевича пособниками нацистской Германии. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В ходе заседания Тверского суда Москвы в качестве эксперта выступил научный директор РВИО Михаил Мягков. Он представил письменное пояснение.

«Сегодняшний киевский режим наследник тех человеконенавистнических идеологий, и той практики террора и геноцида, который совершался в годы Второй мировой войны», - отметил Мягков.

Он напомнил, что еще до начала спецоперации киевский режим принял закон, который героизировал членов ОУН* и УПА*. При этом воины Красной армии украинской национальности предавались забвению. Поэтому, по мнению Мягкова, можно говорить о том, что сегодняшние неонацистские организации, такие, как нацбаты, СБУ или ГУР являются «абсолютными наследниками бандеровцев». Мягков добавил, что преступления боевиков ВСУ на территориях, где живут русскоязычные люди, можно сравнить со зверствами украинских националистов во время Великой Отечественной войны.

«Те же террористические акции, которые проводили бандеровцы в отношении мирного советского населения, в отношении граждан польской национальности. Например, Волынская резня. Зверские убийства мирных людей, которые они практиковали, сегодня, по сути дела, практикуются членами неонацистского режима и боевиками неонацистских организаций», - объяснил Мягков.

Он отметил, что режим Владимира Зеленского использует ту же самую «геббельсовскую» пропаганду. Мягков напомнил, что Адольф Гитлер и Бандера тоже постоянно говорили о победе, которая вот-вот наступит. То же самое и сегодня говорит режим Зеленского.

Напомним, сегодня Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, ОУН* и УПА* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа. Судья Евгений Комиссаров огласил решение суда об удовлетворении заявления. Генпрокуратура в иске просила установить имеющий юридическое значение факт: Степан и Василий Бандеры, Роман Шухевич и ряд других лиц являлись пособниками нацистской Германии. Они совершали военные преступления против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Решение суда важно для увековечения памяти жертв геноцида советского народа, развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников, пресечения актов экстремизма против нашей страны.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.