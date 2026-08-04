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Московский суд признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистов

Представитель Генпрокуратуры, которая подала иск, отметил, что фальсификация и искажении истории являются формой экстремизма, направленной против России.
Сергей Дьячкин 04-08-2026 11:42
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, ОУН* и УПА* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Судья Евгений Комиссаров огласил решение суда об удовлетворении заявления. Генпрокуратура в иске просила установить имеющий юридическое значение факт: Степан и Василий Бандеры, Роман Шухевич и ряд других лиц являлись пособниками нацистской Германии. Они совершали военные преступления против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, в заявлении шла речь об Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*.

Перечисленные лица и организации причастны к террору, карательным операциям, массовым расправам и множеству военных преступлений. Среди них - Львовский погром, Бабий Яр, Катынь, Волынская резня, преступления против евреев, партизан и жителей Белоруссии. В ходе прений представитель Генпрокуратуры отметил, что установить вышеупомянутый юридический факт необходимо. Это связано с тем, что в наши дни наблюдаются попытки фальсификации истории. Подчеркивается, что при этом искажению пытаются подвергнуть и историческую роль России.

«Это форма экстремизма, она направлена против нашей страны со стороны сопредельного государства», - подчеркнул представитель ГП.

Представитель российского Военно-исторического общества со своей стороны отметил, что исторический процесс продолжается. Произошедшему в годы войны нужна правовая оценка. На Украине проводится переписывание истории, прославление военных преступников, этот «процесс идет широко». Наследники ОУН* существуют и поныне, подчеркнул он.

Ранее в ФСБ подчеркивали, что в наши дни наблюдаются попытки обелить преступления украинских националистов: их деяния старательно ретушируют, а масштаб злодеяний намеренно преуменьшают. Так, метаморфозы произошли с биографией главаря украинской банды Дмитрия Купяка на странице в интернет-энциклопедии «Википедия». Из убийцы и грабителя он превратился в «борца за независимость Украины», добропорядочного канадского «бизнесмена и мецената». На его родине в Яблуновке по решению местных властей сельской школе присвоено имя Купяка. На доме, в котором он родился, установлена памятная табличка. Лучшие воспитанники Буской гимназии получают стипендию имени убийцы, грабителя и садиста.

* ОУН-УПА - националистическая экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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