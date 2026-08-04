Дроноводы уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ

Операторы подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Юг» уничтожили несколько наземных робототехнических комплексов ВСУ, использовавшихся для снабжения украинских подразделений на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дистанционно управляемые платформы были обнаружены и поражены в районах населенных пунктов Дружковка, Васильевская Пустошь, Клиновое, Кондратовка, Новоселовка и Белокузьминовка в ДНР.

Как отметили в Минобороны, безэкипажные наземные комплексы применялись для доставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов, имущества и оборудования на передовые позиции ВСУ. Кроме того, они были оснащены средствами видеонаблюдения, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на попытки скрытного передвижения по дорогам и лесополосам под маскировочными сетями, российские операторы обнаружили цели и нанесли по ним удары с применением беспилотников различных типов, в том числе аппаратов с управлением по оптоволоконному кабелю. В Минобороны подчеркнули, что все выявленные роботизированные платформы были уничтожены.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА уничтожили пять наземных робототехнических комплексов ВСУ в Краматорском районе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.