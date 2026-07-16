Шоколад в России дешевеет шестой месяц подряд

Стоимость шоколада в российских магазинах продолжает снижаться. По итогам июня цены падают уже шестой месяц подряд, а средняя цена килограмма шоколада уменьшилась почти на 2% с начала года. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.

Отмечается, что в январе килограмм шоколадной продукции в среднем обходился покупателям в 1 554,06 рубля, а к июню показатель снизился до 1 527,87 рубля. Таким образом, за первое полугодие сладости стали дешевле примерно на 1,7%. Снижение стоимости происходило постепенно на протяжении нескольких месяцев. В феврале средняя цена килограмма шоколада составляла около 1 549 рублей, в марте - 1 542 рубля, а в апреле и мае держалась на уровне примерно 1 530 рублей.

По словам экспертов, одним из главных факторов удешевления стала стабилизация ситуации на мировом рынке какао-бобов. В период с января по июнь их стоимость снизилась на 16,3% - до 4 165 долларов за тонну.

Ранее стало известно, что огурцы заняли первое место в списке самых быстро дешевеющих продуктов в России. Отмечается также, что второе и третье места в списке занимают помидоры и яйца. Их стоимость снизилась на 7,1% и 6,6% соответственно.