Ударные беспилотники поразили электроподстанции в Сумской области

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения электроподстанциям на территории Сумской области. Это сделали расчеты российских ударных беспилотных летательных аппаратов.
В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате ударов удалось обесточить промышленные объекты неприятеля. Они работали в интересах вооруженных формирований Украины, подеркнули в МО РФ.
Отмечено, что успешное поражение намеченных целей подтвердили средства объективного контроля. Это было сделано в режиме реального времени, добавили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что наши дроноводы поразили логистический центр противника. Он также находился в Сумской области, в населенном пункте Бурынь.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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