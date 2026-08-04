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Ударные беспилотники поразили электроподстанции в Сумской области

В результате удара обесточены промышленные объекты. Они работали в интересах ВСУ.
04-08-2026 15:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения электроподстанциям на территории Сумской области. Это сделали расчеты российских ударных беспилотных летательных аппаратов. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате ударов удалось обесточить промышленные объекты неприятеля. Они работали в интересах вооруженных формирований Украины, подеркнули в МО РФ. 

Отмечено, что успешное поражение намеченных целей подтвердили средства объективного контроля. Это было сделано в режиме реального времени, добавили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что наши дроноводы поразили логистический центр противника. Он также находился в Сумской области, в населенном пункте Бурынь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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