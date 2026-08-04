Дроноводы поразили логистический центр в населенном пункте Бурынь

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов поразили логистический центр в районе населенного пункта Бурынь Сумской области. Об этом сообщило МО РФ.

Уточняется, что военнослужащие применяли дроны-камикадзе «Герань». Отмечено, что центр использовался врагом в интересах ВСУ. Его успешное поражение подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ регулярно поражают объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистические центры, которые используются для доставки и хранения военного имущества. Помимо прочего, в них хранят и беспилотные летательные аппараты, а также комплектующие к ним, добавили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили семь сухогрузов в Николаеве и в Черном море. Они доствляли грузы военного назначения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.