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Дроноводы поразили логистический центр в населенном пункте Бурынь

Центр использовался в интересах ВСУ, подчеркнули в Минобороны России.
04-08-2026 10:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов поразили логистический центр в районе населенного пункта Бурынь Сумской области. Об этом сообщило МО РФ.

Уточняется, что военнослужащие применяли дроны-камикадзе «Герань». Отмечено, что центр использовался врагом в интересах ВСУ. Его успешное поражение подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ регулярно поражают объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистические центры, которые используются для доставки и хранения военного имущества. Помимо прочего, в них хранят и беспилотные летательные аппараты, а также комплектующие к ним, добавили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили семь сухогрузов в Николаеве и в Черном море. Они доствляли грузы военного назначения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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