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Зеленский анонсировал новые чистки в СБУ

Отставки и перемены в правительстве Украины начались еще в июле.
Виктория Стравинская 04-08-2026 15:01
© Фото: Yauhen Yerchak, Keystone Press Agency, Globallookpress

Владимир Зеленский анонсировал новые чистки в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Согласовал с руководителем СБУ (Александром Покладом. – Прим. ред.) дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры службы», - говорится в сообщении.

Накануне главарь киевского режима назначил Рустема Умерова главой СВР Украины, уволив его с должности секретаря СНБО. Его место займет экс-министр внутренних дел Игорь Клименко.

Очередные масштабные чистки в правительстве Украины проходят с июля. В отставку уже ушли премьер-министр страны Юлия Свириденко, министр обороны Михаил Федоров и главком ВСУ Александр Сырский.

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