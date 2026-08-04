Зеленский анонсировал новые чистки в СБУ

Владимир Зеленский анонсировал новые чистки в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Согласовал с руководителем СБУ (Александром Покладом. – Прим. ред.) дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры службы», - говорится в сообщении.

Накануне главарь киевского режима назначил Рустема Умерова главой СВР Украины, уволив его с должности секретаря СНБО. Его место займет экс-министр внутренних дел Игорь Клименко.

Очередные масштабные чистки в правительстве Украины проходят с июля. В отставку уже ушли премьер-министр страны Юлия Свириденко, министр обороны Михаил Федоров и главком ВСУ Александр Сырский.