Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в ЧМ в Польше

Мужская сборная России по волейболу не примет участие в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Польше. Всероссийская федерация волейбола приняла такое решение из-за опасений за безопасность российских спортсменов в этой стране.

Турнир запланирован на период с 10 по 26 сентября 2027 года. Президент ВФВ Станислав Шевченко заявил, что на этом турнире ожидается «критически много политики и недостаточно спорта».

Ситуация с женской сборной остается неопределенной. Международная федерация волейбола (FIVB) продолжает консультации с оргкомитетом турнира, а также с федерациями волейбола США и Канады. Турнир в 2027 году примут эти две страны.

Во вторник ВФВ сообщила, что обе российские сборные примут участие в Лиге наций 2027 года как команды с наивысшим рейтингом. Ранее российские волейболисты дважды становились победителями Лиги наций, но в 2026 году не участвовали из-за отстранения.

FIVB 8 июля возобновила участие российских сборных в международных соревнованиях. Это произошло после того, как Международный олимпийский комитет снял свои рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. Президент Польского волейбольного союза Себастьян Свидерский заявил 9 июля, что организация не может без последствий запретить сборной России по волейболу участвовать в чемпионате мира.