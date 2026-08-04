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В Казахстане предложили ввести электронные визы для иностранцев

Предполагается, что оформление цифровых разрешений на въезд будет платным.
Владимир Рубанов 04-08-2026 14:00
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

МВД Казахстана предложило ввести уже в этом году систему электронных разрешений на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Подготовленный ведомством проект постановления предусматривает взимание платы за оформление таких разрешений. Пояснительная записка к документу опубликована для общественного обсуждения.

В ней говорится, что это нововведение направлено на обеспечение прозрачности, оперативности и полноты учета миграционных потоков. Дифференциация платы за электронные разрешения позволит направить собранные средства на техническое обслуживание, модернизацию цифровой инфраструктуры и защиту персональных данных.

Ожидается, что внедрение системы будет поэтапным. Процесс пройдет с августа по декабрь 2026 года. Это обеспечит адаптацию логистических и пограничных мощностей к разным типам пунктов пропуска.

Сейчас граждане более 50 стран могут въезжать в Казахстан без визы, включая страны СНГ и Евросоюза. В этом году в стране запустили систему QazETA. В пилотном режиме она позволяет иностранцам оформлять электронные визы (доступна для граждан 104 стран) и электронные разрешения на въезд для тех, кто освобожден от визовых требований.

Для оформления ETA нужно подать заявку за 72 часа до въезда. Владельцы дипломатических и служебных паспортов, а также официальные делегации освобождены от этого требования. На этапе пилотного проекта получение ETA для граждан, освобожденных от виз, носит рекомендательный характер. Но в будущем планируется сделать его обязательным.

Третья функция QazETA - получение электронного резидентства. Оно позволяет удаленно получать индивидуальный идентификационный номер (ИИН), открывать счета в банках, оформлять электронные сим-карты и дистанционно регистрировать компании.

Ранее Черногория ввела визовый режим для граждан России и Белоруссии. Это нововведение вступит в силу с 1 ноября 2026 года. Сообщалось, что после этого решения россияне начали продавать недвижимость в этой стране.

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