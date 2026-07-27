Черногория ввела визы для россиян и белорусов

Черногория ввела визовый режим для граждан из России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте правительства.

Нововведение вступит в силу с 1 ноября 2026 года. До этого времени россияне и белорусы могут въезжать в страну свободно и пребывать там не более 30 дней.

Решение об отмене безвизового режима для РФ и Белоруссии правительство Черногории приняло 23 июля. Отмечается, что виза будет необходима гражданам тех странах, визовые режимы которых ранее не соответствовали Евросоюзу.

Ранее в АТОР заявили, что вероятность прекращения действия безвизового режима с Черногорией высока. По данным черногорской статистики, сейчас в эту страну ездят в основном владельцы недвижимости и самостоятельные туристы.