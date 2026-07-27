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Черногория ввела визы для россиян и белорусов

Нововведение начнет действовать с 1 ноября 2026 года.
Вероника Левшина 27-07-2026 16:36
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press, Global Look Press

Черногория ввела визовый режим для граждан из России и Белоруссии. Об этом говорится на сайте правительства.

Нововведение вступит в силу с 1 ноября 2026 года. До этого времени россияне и белорусы могут въезжать в страну свободно и пребывать там не более 30 дней.

Решение об отмене безвизового режима для РФ и Белоруссии правительство Черногории приняло 23 июля. Отмечается, что виза будет необходима гражданам тех странах, визовые режимы которых ранее не соответствовали Евросоюзу.

Ранее в АТОР заявили, что вероятность прекращения действия безвизового режима с Черногорией высока. По данным черногорской статистики, сейчас в эту страну ездят в основном владельцы недвижимости и самостоятельные туристы.

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