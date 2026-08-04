ФСБ предотвратила теракт против руководителя одного из новых регионов

В Севастополе ФСБ задержала двух россиян, которые по заданию украинских спецслужб готовили диверсии и теракты. Об этом говорится в сообщении ЦОС спецслужбы.

Установлено, что завербованные через Telegram сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины собирали разведданные о ВС РФ в Крыму. После обучения обращению со взрывными устройствами им поручили устроить теракты на критически важных объектах и против руководителя одного из новых регионов. Кроме того, эти люди планировали вступить в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию.

У задержанных нашли дроны, снаряженные боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 граммов в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 граммов. Этих людей обвиняют в подготовке терактов, обучении проведению терактов, участии в террористической группе и незаконном хранении взрывчатки, а также в государственной измене. Оба сотрудничают со следствием и дают признания.

Ранее в Пятигорске задержали готовившего теракт выходца из Центральной Азии. Сообщалось, что иностранец действовал по указке кураторов из Сирии.