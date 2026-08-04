Жители столицы смогут понаблюдать за солнечным затмением 12 августа

Жители Москвы смогут увидеть начальную стадию солнечного затмения 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«В Москве частные фазы затмения начнутся на закате, когда Солнце уже будет находиться очень низко у горизонта», - говорится в сообщении в Telegram-канале планетария.

Отмечается, что для наблюдения затмения необходимо отыскать место, откуда будет виден открытый северо-западный горизонт. Астрономическое явление начнется в столице в 20.03 и продлится всего девять минут. Наибольшая его фаза будет в 20.08.

По данным Московского планетария, солнце закроется только на 1%. Жители столицы не смогут увидеть конец затмения, которое продолжится до 21.41, так как в 20.13 солнце скроется за горизонтом.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали выброс плазмы на Солнце, который спровоцировал первую в августе магнитную бурю. Это уже шестая магнитная буря за лето.