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На Землю обрушилась первая магнитная буря августа

Эта магнитная буря стала шестой за лето.
Анастасия Митина 03-08-2026 00:53
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

На Земле зафиксировали первую магнитную бурю августа. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Как и прогнозировалось сегодня утром <...> началась первая магнитная буря августа», - говорится в публикации.

Отмечается, что выброс плазмы пришел к Земле около 14.30 по московскому времени. До уровня геомагнитного шторма индексы поднялись только вечером.

Это уже шестая магнитная буря за лето. Текущее событие происходит по прогнозируемому сценарию. Уровень находится между G1 (слабым) и G2 (обычным), передает LIFE.

Ранее сообщалось, что 4 июля на Земле началась мощная магнитная буря. Ученые оценили ее уровень в G3.3. Она стала второй по мощности в 2026 году.

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