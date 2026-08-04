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Россиянам объяснили, как вернуть доступ к сайтам в зарубежных браузерах

Денис Батранков считает, что проблема связана с отзывом зарубежных сертификатов доверия.
Гоар Хачатурян 04-08-2026 12:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для того, чтобы открывать сайты российских банков в зарубежных браузерах, в них должны быть встроены специальные сертификаты доверия. Сделать это самостоятельно возможно: необходимо скачать сертификат на сайте Минцифры, добавить его в браузер и обязательно включить функцию доверия для этого документа. Об этом рассказал Zvezdanews эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.

«Первый подход - установить сертификат и установить ему доверие. Соответственно, когда вы заходите на какой-то сайт, подписанный Минцифры, вы автоматически будете ему доверять. И второй вариант - это использовать российский браузер, в нем это доверие есть», - сказал он.

Такие сертификаты, как правило, по умолчанию встроены в браузеры, продолжил эксперт. В России работали иностранные компании, которые выпускали эти документы для сайтов. Однако ранее многие из этих предприятий стали отзывать свои сертификаты.

Именно поэтому сайты российских банков могут не открываться в зарубежных браузерах, объяснил Батранков. По его мнению, нужно «заставить» порталы доверять сертификату Минцифры.

Напомним, днем ранее сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. При попытке перейти на них всплывало сообщение о небезопасном соединении. Отмечалось, что доступ ограничился после перехода на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры.

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