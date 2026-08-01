Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах

Сайты российских банков вечером 3 августа перестали открываться в зарубежных браузерах вечером 3 августа. При попытке перейти на сайты всплывает сообщение о небезопасном соединении.

Как сообщили источники агентства РБК причиной стал отзыв зарубежных . Банки переходят на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который не поддерживается большинством иностранных браузеров.

Через не открываются сайты ВТБ, Сбербанка, Альфа-банка, Россельхозбанк, Промсвязьбанка и других. При этом сайты банков продолжают работать в «Яндекс Браузере».

SSL-сертификаты используются для подтверждения подлинности сайтов и защиты соединения между пользователем и интернет-ресурсом. После введения санкционных ограничений российские организации начали переходить на отечественные решения в сфере цифровой инфраструктуры.

Национальный удостоверяющий центр Минцифры был создан для выпуска российских сертификатов безопасности. Их поддержка зависит от интеграции со стороны разработчиков браузеров и операционных систем.