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Следователи назвали две версии исчезновения семьи Усольцевых

Остальные версии в ходе следствия не нашли подтверждения.
Владимир Рубанов 04-08-2026 12:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии рассматривают две основные версии исчезновении семьи Усольцевых. Об этом рассказала aif.ru помощник руководителя ведомства Анастасия Дядечкина.

По ее словам, следствие в настоящее время сосредоточено на процессуальных действиях, не требующих полевых выходов. О планах по новым поискам семьи следователь не сообщал, пояснила Дядечкина.

Следствие рассматривает две приоритетные версии исчезновения Усольцевых. Первая - несчастный случай, вторая - криминальная. Остальные версии, выдвинутые в ходе следствия, не нашли подтверждения, заявила представитель ведомства.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали в конце сентября прошлого года. Они планировали однодневный поход на Кутурчинское Белогорье. У начала предполагаемого маршрута была обнаружена машина, принадлежащая семье, но никаких следов двоих взрослых и ребенка не найдено, несмотря на масштабные поиски с использованием дронов и привлечением десятков волонтеров.

В июне в зоне поисков семьи Усольцевых нашли обломок туристической палки. Но на ней не обнаружили ДНК пропавших. После исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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