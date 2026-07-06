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На найденной ранее палке для ходьбы не обнаружили ДНК Усольцевых

Другие исследования по найденной палке не планируются.
Анастасия Митина 06-07-2026 12:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Генетический материал Усольцевых не обнаружили на палке для скандинавской ходьбы, которую ранее нашли на месте пропажи семьи в горной тайге под Красноярском. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ (ГСУ СК) по региону и Хакасии.

«Генетического материала не обнаружено», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что экспертиза завершена. Других исследований по найденной палке проводить не планируют.

Напомним, что в июне в зоне поисков семьи Усольцевых нашли обломок туристической палки. Тогда в СК заявили, что нет точных данных о ее принадлежности исчезнувшим, потому что не было сведений, что у них были туристические палки.

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их 5-летняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года вблизи поселка Кутурчин во время туристического похода к горе Буратинка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». 12 октября 2025 года поиски были прерваны в связи с наступлением холодов и выпадением большого количества снежных осадков.

#Красноярский край #СК #вещи #усольцевы
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