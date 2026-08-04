Корреспондент Zvezdanews Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с саперами 5-й армии группировки «Восток». Один из бойцов с позывным Чех рассказал ему, как боевики пытались выдать себя за наших бойцов.

По словам инженера саперной группы Чеха, ВСУшники пытаются зайти постоянно на разных участках линии соприкосновения. Чех рассказывает, как необходима в боевой работе надежная маскировка.

«Я сейчас отойду, через 30 минут... Вы меня год не найдете а я буду около вас ползать. Такая работа», - смеется Чех.

По его словам, боевики ВСУ активно ведут разведку, для того чтоб передать координаты наших позиций FPV-дронам. Маскируются не только под местность. Пытались выдать себя за наших. Когда обман вскрылся - оказали ожесточенное сопротивление.

«Пытались хватать бутылки, бить... Палки и так далее. Поняли, что раскусили их. Мы его взяли, оружие забрали. он видит дальше некуда - начинает обороняться, чтобы от нас убежать», - поделился Чех.

В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» уверено продвигаются, обходят по флангам и перекрывая «кислород» ореховскому укрепрайону ВСУ. После его уничтожения можно будет в полной мере развернуть операцию по освобождению столицы региона.

Крах ореховского узла обороны станет для киевского режима настоящей военной катастрофой. Боевики уже не в силах полноценно контратаковать - устраивают вылазки. Но наши бойцы выявляют и пресекают их.

Ранее боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Сармат, рассказал, как автомат спас его от украинского дрона. FPV разорвался в нескольких метрах бойца. Осколок разорвал его стрелковое оружие напополам, но благодаря этому сам он не получил серьезных повреждений. При этом Сармат сориентировался и быстро нашел себе на поле боя другой автомат, отметив, что этого добра там хватает.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.