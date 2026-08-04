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Бразильский боец UFC Аллан Насименто умер во сне

В организации отметили, что смерть спортсмена стала большой потерей для мира смешанных единоборств.
Гоар Хачатурян 04-08-2026 11:01
© Фото: Louis Grasse, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бразильский боец UFC Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет. О смерти спортсмена сообщает RT со ссылкой на пресс-службу промоушена.

По данным UFC, Насименто был найден без признаков жизни после предполагаемого сердечного приступа, произошедшего во сне. Медики пытались спасти бойца, однако их усилия не принесли результата.

В организации выразили соболезнования семье, друзьям, партнерам по команде и всем близким спортсмена. В публикации отмечается, что смерть Насименто стала большой потерей для мира смешанных единоборств.

За профессиональную карьеру Насименто провел 29 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел семь поражений. Последний бой бразилец провел на турнире UFC Vegas 119, где уступил американцу Митчу Рапосо.

Аллан Насименто выступал в наилегчайшей весовой категории. Он считался одним из опытных представителей своего дивизиона.

Ранее бывший чемпион UFC, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор после пятилетнего перерыва проиграл Максу Холлоуэему. Бой продлился две минуты. Поединок прошел на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе.

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