Макгрегор за минуту проиграл бой UFC после пятилетнего перерыва

Бывший чемпион UFC, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор после пятилетнего перерыва проиграл Максу Холлоуэему. Бой продлился две минуты.

Поединок прошел на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. После стартовой сирены спортсмен полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил. Травма помешала ему продолжить бой.

«Мы предполагаем, что у него разрыв крестов», - заявил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

Он отметил, что ожидал увидеть хотя бы один раунд настоящей борьбы. Но Макгрегор получил травму в первые 60 секунд поединка, хотя перед боем говорил своему оппоненту, что уничтожит его за 10 секунд.

Поединок в Лас-Вегасе был вторым между соперниками. В первый раз они встретились на ринге в 2013 году. Тогда Макгрегор победил Холлоуэя по решению судей.

Макгрегор в прошлый раз участвовал в поединке в 2021 году. Его соперником был американец Дастин Порье. Тогда бой завершился в первом раунде из-за того, что ирландец получил перелом ноги.