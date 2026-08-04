МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиян предупредили о схеме мошенничества с перерасчетом платы за ЖКУ

Злоумышленники пытаются получить персональные данные, в том числе банковских карт.
Владимир Рубанов 04-08-2026 11:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Злоумышленники пытаются получить у россиян конфиденциальные данные, включая персональные и банковские, выдавая себя за специалистов по перерасчету платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщил РИА Новости Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

Аферисты рассылают сообщения россиянам, представляясь поставщиками коммунальных услуг. В этих сообщениях они информируют о перерасчете платы за воду, электроэнергию и другие услуги.

Машаров отметил, что для оформления этого якобы перерасчета преступники требуют предоставить персональные данные, такие как фамилия, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты. Они утверждают, что это необходимо для возврата переплаты.

Эксперт рекомендовал гражданам не доверять звонкам от лиц, которые представляются сотрудниками разных организаций. Он подчеркнул, что настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать контрольные коды, личные данные или настаивать на немедленных действиях. Если есть сомнения, надо перезвонить по официальным номерам организаций для уточнения информации.

Ранее специалисты рассказали о четырех настройках смартфона, которые помогут защитить ребенка от телефонных мошенников и интернет-аферистов. Это простые встроенные функции, которые есть в современных устройствах, но многие ими не пользуются.

#Банковские карты #Преступность #мошенничество #ЖКХ #Общественная палата #персональные данные #Коммунальные услуги #жку #перерасчет #коды
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 