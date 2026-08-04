Россиян предупредили о схеме мошенничества с перерасчетом платы за ЖКУ

Злоумышленники пытаются получить у россиян конфиденциальные данные, включая персональные и банковские, выдавая себя за специалистов по перерасчету платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщил РИА Новости Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

Аферисты рассылают сообщения россиянам, представляясь поставщиками коммунальных услуг. В этих сообщениях они информируют о перерасчете платы за воду, электроэнергию и другие услуги.

Машаров отметил, что для оформления этого якобы перерасчета преступники требуют предоставить персональные данные, такие как фамилия, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты. Они утверждают, что это необходимо для возврата переплаты.

Эксперт рекомендовал гражданам не доверять звонкам от лиц, которые представляются сотрудниками разных организаций. Он подчеркнул, что настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать контрольные коды, личные данные или настаивать на немедленных действиях. Если есть сомнения, надо перезвонить по официальным номерам организаций для уточнения информации.

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