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Четыре страны отказались критиковать Испанию из-за мигрантов

Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург не стали подписывать письмо в Еврокомиссию.
Владимир Рубанов 04-08-2026 11:20
© Фото: IvÃƒÂ°N Zambrano Europa Press, Global Look Press

Четыре страны Европейского союза не поддержали письмо с критикой Испании относительно ситуации с массовым прибытием мигрантов в анклав Сеута на севере Африки. Об этом пишет Politico.

Всего 22 руководителя государств ЕС направили письмо Урсуле фон дер Ляйен, главе Еврокомиссии, призывая Мадрид ужесточить контроль на внешних границах Евросоюза. Они предложили создать общеевропейский механизм для борьбы с незаконными миграционными схемами, подобными той, что была реализована испанским премьер-министром Педро Санчесом.

Как отмечается в публикации, Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург отказались подписать это письмо в субботу. Один из дипломатов сообщил изданию, что одна из этих стран возразила против письма, так как оно не демонстрировало достаточной солидарности с Испанией.

В конце июля испанский автономный регион Сеута, граничащий с Марокко и расположенный на африканском побережье, столкнулся с массовым наплывом мигрантов. Испания направила в регион дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил 31 июля, что за сутки в Сеуту проникло около 60 тысяч человек.

После этого Италия объявила о введении ограничений в отношении Испании в рамках Шенгенской зоны. А Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе, сообщил президент Эммануэль Макрон.

#Франция #испания #Ирландия #Марокко #Урсула фон дер Ляйен #Педро Санчес #Еврокомиссия #миграция #миграционный кризис #письмо #Португалия #люксембург #Европейский союз #сеута
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