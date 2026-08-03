В Пятигорске задержали готовившего теракт выходца из Центральной Азии

ФСБ предотвратила террористический акт в Ставропольском крае, который планировал гражданин одной из стран Центральной Азии. По данным ЦОС ведомства, иностранец готовил взрыв у здания прокуратуры Пятигорска.

«Сотрудниками ФСБ России при обыске у него обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства», - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что террорист действовал по указке кураторов из Сирии. Он заранее провел разведку и купил компоненты взрывчатки с целью совершить дистанционный подрыв.

По информации ФСБ, мужчина является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. После теракта злоумышленник намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды группировки.

Ранее ФСБ РФ пресекла противоправную деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб в Рязанской и Вологодской областях. В отношении них возбуждены уголовные дела.