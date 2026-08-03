МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пятигорске задержали готовившего теракт выходца из Центральной Азии

Отмечается, что иностранец действовал по указке кураторов из Сирии.
Гоар Хачатурян 03-08-2026 09:53
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ предотвратила террористический акт в Ставропольском крае, который планировал гражданин одной из стран Центральной Азии. По данным ЦОС ведомства, иностранец готовил взрыв у здания прокуратуры Пятигорска.

«Сотрудниками ФСБ России при обыске у него обнаружены и изъяты составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства», - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что террорист действовал по указке кураторов из Сирии. Он заранее провел разведку и купил компоненты взрывчатки с целью совершить дистанционный подрыв.

По информации ФСБ, мужчина является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. После теракта злоумышленник намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды группировки.

Ранее ФСБ РФ пресекла противоправную деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб в Рязанской и Вологодской областях. В отношении них возбуждены уголовные дела.

#сирия #ставропольский край #ФСБ #центральная азия #Задержание #силовики #Иностранец #Пятигорск #ЦОС ФСБ России #кураторы #здание прокуратуры
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 