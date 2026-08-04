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Германия разместила спецподразделения РЭБ у белорусской границы

Их расположили в двух километрах от границы с Белоруссией.
Анастасия Митина 04-08-2026 00:33
© Фото: IMAGO, Michael Bihlmayer, Global Look Press

Армия Германии разместила спецподразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе с Белоруссией. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Отмечается, что это сделано для того, чтобы военные могли вести наблюдение за электромагнитным пространством Литвы в рамках миссии НАТО, а также перехватывать сигналы систем связи и радиолокации. Спецподразделения расположили в двух километрах от белорусской границы.

Немецкие военнослужащие применяют в работе мобильные комплексы РЭБ на базе грузовых автомобилей, а также пешие группы спецназа. Один из военных рассказал телеканалу, что их поднимали по тревоге во время объявленной недавно в Литве тревоги из-за дронов.

Ранее сообщалось, что ФРГ перебрасывает почти 5 000 солдат к белорусской границе. Отмечалось, что в Литве уже дислоцированы 1,8 тысячи немецких военнослужащих, которые проводят учения рядом с Белоруссией. К концу 2027 года планируется размещение двух батальонов на постоянной основе.

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