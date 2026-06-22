МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bild: Германия перебрасывает почти 5 тыс. солдат на границу с Белоруссией

Главная цель - уже в следующем году обеспечить полную боеготовность бригады в Литве.
Дарья Ситникова 22-06-2026 18:27
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

ФРГ перебрасывает почти 5 000 солдат к белорусской границе. Об этом сообщила газета Bild.

«Вооруженные силы Германии направили 5 000 солдат на границу с Белоруссией», - сказано в материале.

Уточняется, что в Литве уже дислоцированы 1,8 тысячи немецких военнослужащих. Они проводят учения рядом с белорусской границей.

К концу 2027 года планируется размещение двух батальонов на постоянной основе. Как сообщили в бундесвере, при укомплектовании бригады «не исключена возможность принудительного привлечения солдат».

Немецкие компании ранее потребовали предоставить им информацию о резервистском статусе сотрудников из-за нового законопроекта по усилению резервов бундесвера. Сейчас резервист может отправиться на сборы только по своему согласию, а также с согласия своего работодателя. В будущем же разрешение с их стороны не потребуется.

#учения #белоруссия #граница #Германия #военные #ФРГ #Литва #солдаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 