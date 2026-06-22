Bild: Германия перебрасывает почти 5 тыс. солдат на границу с Белоруссией

ФРГ перебрасывает почти 5 000 солдат к белорусской границе. Об этом сообщила газета Bild.

«Вооруженные силы Германии направили 5 000 солдат на границу с Белоруссией», - сказано в материале.

Уточняется, что в Литве уже дислоцированы 1,8 тысячи немецких военнослужащих. Они проводят учения рядом с белорусской границей.

К концу 2027 года планируется размещение двух батальонов на постоянной основе. Как сообщили в бундесвере, при укомплектовании бригады «не исключена возможность принудительного привлечения солдат».

Немецкие компании ранее потребовали предоставить им информацию о резервистском статусе сотрудников из-за нового законопроекта по усилению резервов бундесвера. Сейчас резервист может отправиться на сборы только по своему согласию, а также с согласия своего работодателя. В будущем же разрешение с их стороны не потребуется.