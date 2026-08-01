ФСБ задержала двух человек в Рязанской и Вологодской областях за госизмену

ФСБ России пресекла противоправную деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб в Рязанской и Вологодской областях. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Житель Рязанской области через Telegram и WhatsApp инициативно установил контакт с представителями ГУР министерства обороны Украины для получения помощи в переходе на сторону вооруженных сил Украины и участия в боевых действиях против ВС РФ.

Второй подозреваемый был завербован посредством мессенджера Теlеgram сотрудником СБУ и оказывал помощь украинским агентам в поиске лиц для совершения диверсий и терактов на объектах транспортной инфраструктуры региона.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным статьями «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством» и «государственная измена» УК России. Сейчас они содержатся.

ФСБ России снова напомнило напоминает о том, что в соответствии с примечанием к ст. 275 УК России, лицо, совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

В соответствии со ст. 31 УК России, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

Ранее стало известно о пресечении сотрудниками теракта Киева против сотрудника ВГА Харьковской области в Белгороде.