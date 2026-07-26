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Аферисты придумали схему обмана с «забытыми» картами в банкомате

Злоумышленники специально оставляют карту в банкомате, а нашедшего ее потом обвиняют в краже.
Виктория Стравинская 26-07-2026 13:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники придумали новую схему обмана с «забытыми» в банкомате картами. Об этом сообщает МВД России.

Дело в том, что злоумышленники специально оставляют карту в банкомате. Нашедшего ее начинают обвинять в краже и предлагают «решить вопрос на месте».

«Злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством», - рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

Ранее сообщалось, что аферисты стали запугивать россиян аннулированием трудового стажа. Делают они это с целью получения доступа к «Госуслугам» жертвы.

#Банкомат #банковская карта #деньги #карта #Мошенники #банк #обман #аферисты #МВД России #схема обмана #платежные средства
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