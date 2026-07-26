Аферисты придумали схему обмана с «забытыми» картами в банкомате

Мошенники придумали новую схему обмана с «забытыми» в банкомате картами. Об этом сообщает МВД России.

Дело в том, что злоумышленники специально оставляют карту в банкомате. Нашедшего ее начинают обвинять в краже и предлагают «решить вопрос на месте».

«Злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством», - рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

Ранее сообщалось, что аферисты стали запугивать россиян аннулированием трудового стажа. Делают они это с целью получения доступа к «Госуслугам» жертвы.