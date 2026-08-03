Иран сообщил о звонках с Украины о нежелании воевать на стороне США

В течение последних 24 часов в Тегеран поступило несколько звонков от представителей разных стран, которые выразили стремление сохранить нейтралитет и не участвовать в конфликте между США и Ираном. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в эфире государственного телеканала IRIB. По его словам, в их числе были Великобритания, Болгария и Украина, пишет RT.

Дипломат отметил, что ранее появились сведения о том, что некоторые страны готовы предоставить свои базы для использования США. В ответ на это Тегеран сделал соответствующие предупреждения. Впоследствии власти трех стран заявили, что не намерены становиться участниками войны против Ирана.

Багаи подчеркнул, что регион имеет право обеспечивать свою безопасность и стабильность. Тегеран готов предоставить разъяснения относительно возможных последствий любой новой агрессии или провокаций со стороны Вашингтона.

По словам представителя МИД, все стороны должны осознавать, что за любые действия США, особенно за военную агрессию против Ирана, включая атаки на его инфраструктуру, последуют решительные ответные меры. Это, подчеркнул Багаи, было доведено до сведения всех заинтересованных сторон.

Иран рассматривал возможность нанесения удара по Украине, писала до этого The New York Times со ссылкой на источники. Атака должна была стать ответом на удар по одному из иранских судов в Каспийском море. Позже в Тегеран позвонил глава МИД Украины Андрей Сибига. После этого министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Киев должен компенсировать ущерб.