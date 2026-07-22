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Орнелла Мути подала документы на получение гражданства РФ

Желание стать россиянкой у итальянской актрисы появилось давно, связано оно с тем, что у нее есть русские корни.
Виктория Стравинская 22-07-2026 11:34
© Фото: Thomas Bohlen, Keystone Press Agency, Globallookpress

Итальянская актриса Орнелла Мути подала документы на российское гражданство. Об этом рассказала ее дочь, певица Найке Ривелли, которая тоже намерена стать гражданкой РФ.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», - рассказала певица в интервью РИА Новости.

По словам Ривелли, ни она, ни ее мать не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию. Также никто не осуждал их за желание получить российские паспорта.

Собеседница агентства также добавила, что многие итальянцы любят Россию и русских людей, а также культуру нашей страны. Она напомнила, что даже во время пандемии коронавируса россияне поддерживали итальянцев.

Дочь Орнеллы Мути поделилась планами на покупку жилья в Москве или Санкт-Петербурге. Стало известно, что они хотят привезти в Россию и других членов своей семьи.

Впервые о желании получить гражданство РФ итальянская актриса заявила в 2018 году. Тогда сообщалось, что у нее есть недвижимость в Москве и столичная прописка, но паспорта так и нет.

Через четыре года после этого, в 2022 году, Орнелла Мути объявила, что собирает все необходимые документы для осуществления задуманного. Однако процесс затягивает итальянская бюрократия.

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