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Более 100 городов Германии ввели ограничения на потребление воды

Лидером по ограничениям стал Мюнхен.
Анастасия Митина 03-08-2026 03:44
© Фото: Matthias Balk, dpa, Global Look Press

В 109 городах и округах Германии ввели ограничения на потребление воды из-за аномальной жары. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, малое количество осадков, а также несколько волн аномальной жары привели страну к нехватке воды. Многие города Германии уже ввели запреты, чтобы ограничить потребление воды.

Лидером в этом, по информации издания, является Мюнхен. В июле в городе запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины.

В Ганновере запрещен полив в саду при температуре воздуха выше 27 градусов. В Потсдаме установлен запрет на полив государственных дворцовых садов.

«Это меры для достижения немедленного результата», - приводит газета слова профессора кафедры управления водными ресурсами в городских районах Технического университета Мюнхена Йорга Древеса.

Он отметил, что питьевая вода в Германии используется повсюду - от сливных бачков до мытья машины. Профессор считает, что для большинства потребностей можно было бы использовать очищенные сточные воды.

Накануне в Германии зафиксировали рекордное обмеление Рейна сразу на нескольких участках реки. Исторически низкие показатели отмечены в районе Дуйсбурга, Дюссельдорфа и Кельна. Причиной резкого снижения уровня воды стала продолжительная засуха и отсутствие значительных осадков в последние месяцы.

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