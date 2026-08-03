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Германия столкнулась с рекордным падением уровня воды в Рейне

Из-за продолжительной засухи осложняется судоходство и растут риски для экономики страны.
Сергей Лебедев 03-08-2026 00:03
© Фото: Roberto Pfeil, dpa, Global Look Press

В Германии зафиксировали рекордное обмеление Рейна сразу на нескольких участках реки. Исторически низкие показатели отмечены в районе Дуйсбурга, Дюссельдорфа и Кельна, пишет Bild.

В районе Рурорт города Дуйсбург уровень воды опустился до 149 сантиметров. Этот показатель оказался на два сантиметра ниже предыдущего минимума, установленного в августе 2022 года. В Дюссельдорфе вода опустилась до отметки 21 сантиметр, также обновив прежний антирекорд.

Причиной резкого снижения уровня воды стала продолжительная засуха и отсутствие значительных осадков в последние месяцы. Обмеление крупнейшей транспортной артерии Германии уже отражается на речных перевозках.

Из-за низкого уровня воды суда на Рейне вынуждены снижать загрузку. По данным СМИ, некоторые перевозчики могут использовать лишь около 20% вместимости судов, что увеличивает стоимость транспортировки грузов.

Эксперты предупреждают, что последствия для экономики Германии могут оказаться заметными. Специалист Кильского института мировой экономики Стефан Кутс ранее оценивал, что обмеление Рейна способно снизить рост ВВП страны в третьем квартале 2026 года на 0,1–0,2%.

Проблемы с уровнем воды наблюдаются на фоне масштабной жары в Европе. Наиболее сильно от аномальных температур пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.

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