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Посольство РФ в Польше направило протест властям из-за сноса памятника

Снос памятника нарушает положения Соглашения между Россией и Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.
Анастасия Митина 03-08-2026 23:43
© Фото: Neil Milton, Keystone Press Agency, Globallookpress

Посольство России в Польше направило местным властям протест после сноса памятника советским воинам в Пыжице. Об этом сообщили в дипломатической миссии.

«В связи со сносом памятника в городе Пыжице посольство незамедлительно направило польским властям протест», - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Отмечается, что снос памятника в честь погибших героев-советских воинов произошел 31 июля по решению польских властей. В посольстве подчеркнули, что это действие нарушает положения Соглашения между Россией и Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 г.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Польшу в искажении истории взятия Берлина. Она подчеркнула, что в отличие от польских властей, которые снесли памятники советским воинам-освободителям, Россия тщательно бережет монументы польским героям, сражавшимся с нацистами.

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