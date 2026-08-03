Залужный заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО

Украина никогда не станет членом НАТО, заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе дискуссии об евроатлантической интеграции на общем совещании послов в Киеве. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в него не вступим», - сказал Залужный.

Он также высказался о возможностях альянса, несмотря на участие в нем США, Великобритании и других государств.

«Скорее всего, НАТО останется в том же самом виде, в котором есть, и будет около 12 лет, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы равняться хотя бы половине уровня Российской Федерации», - заявил экс-главком ВСУ.

В то же время Залужный отметил, что Украине необходимы технические возможности, которыми обладает блок. В частности, противоракетные системы, космическая разведка, высокоточное оружие.

Напомним, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями в 2020 году. После начала специальной военной операции неоднократно заявляла о стремлении вступить в альянс.

Ранее страны НАТО договорились выделить Украине €70 млрд в 2026 году и сохранить этот уровень поддержки в 2027 году. Об этом говорится в декларации, принятой на саммите альянса в Анкаре, состоявшемся 7-8 июля.