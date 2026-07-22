МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: жара в Европе привела к потерям урожая зерновых на 2 млрд евро

Всего за четыре недели прогноз по производству зерна в Европе был снижен почти на 9 млн тонн.
Гоар Хачатурян 22-07-2026 10:57
© Фото: Wolfgang Weinhäupl/http://imagebroker.com/#/search/, Global Look Press

Аномальная жара, накрывшая Европу в июне, нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству. По оценке ассоциации европейских зернотрейдеров Coceral, потери урожая зерновых превысили 2 млрд евро, а наиболее пострадавшими странами стали Франция и Венгрия. Об этом сообщает Financial Times.

По данным ассоциации, всего за четыре недели прогноз по производству зерна в странах Евросоюза и Великобритании был снижен почти на 9 млн тонн. Общие убытки от сокращения урожая оцениваются примерно в 2,1 млрд евро, что составляет около 5% ожидаемой стоимости зерновых культур. Особенно заметно ухудшился прогноз по кукурузе - его пересмотрели с 57,2 млн до 52,7 млн тонн.

Наибольшие потери пришлись на Францию, где прогноз урожая уменьшился на 4,1 млн тонн. Стоимость недополученной продукции оценивается примерно в 891 млн евро, при этом основной ущерб пришелся на кукурузу.

Второй по масштабам ущерба стала Венгрия. Там ожидаемый урожай сократился на 2,4 млн тонн, а финансовые потери составили около 444 млн евро. В Испании прогноз был снижен на 1,4 млн тонн, что эквивалентно примерно 276 млн евро, а в Германии аналогичное сокращение оценивается в 233 млн евро.

Во второй половине июня страны Западной Европы столкнулись с экстремальной жарой, когда температура воздуха местами превышала +40°C. Позднее европейская служба Copernicus сообщила, что июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений - средняя температура у поверхности Земли достигла 20,74°C.

#в стране и мире #Франция #Европа #Венгрия #Зерно #кукуруза #Потери #экстремальная жара #урожай зерновых
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 