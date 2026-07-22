FT: жара в Европе привела к потерям урожая зерновых на 2 млрд евро

Аномальная жара, накрывшая Европу в июне, нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству. По оценке ассоциации европейских зернотрейдеров Coceral, потери урожая зерновых превысили 2 млрд евро, а наиболее пострадавшими странами стали Франция и Венгрия. Об этом сообщает Financial Times.

По данным ассоциации, всего за четыре недели прогноз по производству зерна в странах Евросоюза и Великобритании был снижен почти на 9 млн тонн. Общие убытки от сокращения урожая оцениваются примерно в 2,1 млрд евро, что составляет около 5% ожидаемой стоимости зерновых культур. Особенно заметно ухудшился прогноз по кукурузе - его пересмотрели с 57,2 млн до 52,7 млн тонн.

Наибольшие потери пришлись на Францию, где прогноз урожая уменьшился на 4,1 млн тонн. Стоимость недополученной продукции оценивается примерно в 891 млн евро, при этом основной ущерб пришелся на кукурузу.

Второй по масштабам ущерба стала Венгрия. Там ожидаемый урожай сократился на 2,4 млн тонн, а финансовые потери составили около 444 млн евро. В Испании прогноз был снижен на 1,4 млн тонн, что эквивалентно примерно 276 млн евро, а в Германии аналогичное сокращение оценивается в 233 млн евро.

Во второй половине июня страны Западной Европы столкнулись с экстремальной жарой, когда температура воздуха местами превышала +40°C. Позднее европейская служба Copernicus сообщила, что июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений - средняя температура у поверхности Земли достигла 20,74°C.