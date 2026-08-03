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Россия предупредила Ирландию о последствиях за попытки задерживать суда РФ

Акты пиратства со стороны Ирландии будут иметь самые серьезные последствия.
Анастасия Митина 03-08-2026 02:29
© Фото: Li Ying XinHua, Global Look Press

Российская сторона предупредила Ирландию, что любые их попытки задерживать российские торговые суда будут иметь серьезные последствия. Об этом заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов.

«Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия», - сказал он в интервью «Известиям».

Филатов отметил, что речь идет о демонстрации со стороны Дублина готовности к таким действиям. Дипломат объяснил, что поправки 1954 года к закону об обороне страны позволяют ирландцам высаживаться на морские суда, если те нарушают режим санкций против РФ, что говорит о готовности Дублина в теории поддержать антироссийские акции других стран Запада.

Напомним, в марте французские военные моряки задержали нефтяной танкер Deyna, который следовал под флагом Мозамбика, в Средиземном море. Тогда агентство Reters сообщило, что французы брали корабль на абордаж совместно с британскими моряками. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил задержание танкера якобы его причастностью к теневому флоту России. Капитана и экипаж он обвинил в нарушении морского права.

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