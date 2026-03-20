Следовавший из России танкер Deyna захвачен Францией в Средиземном море

Судно следовало под флагом Мозамбика с грузом из Мурманска.
Ян Брацкий 20-03-2026 14:50
© Фото: Х/EmmanuelMacron

Французские военные моряки задержали танкер Deyna в Средиземном море. Корабль следовал под флагом Мозамбика. Подробности спецоперации в открытом море сообщил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.

«20 марта 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, в отношении нефтяного танкера Deyna, следовавшего из Мурманска», - написал Макрон в соцсети Х.

Агентство Reters, в свою очередь, сообщает, что французы брали корабль на абордаж совместно с британскими моряками. Французский лидер объяснил задержание танкера якобы его причастностью к теневому флоту. Капитана и экипаж он обвинил в нарушении морского права.

Это не первый подобный инцидент в Средиземном море. В конце января этого года французский десант высадился на борт танкера Grinch. Его команду заподозрили в использовании ложного флага. Судно было зарегистрировано на Маршалловых Островах и также следовало из Мурманска. Экипаж танкера состоял из граждан Индии.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержанный танкер никакого отношения к нашей стране не имеет. На Смоленской площади также не знают о характере его груза. Власти Франции назначили залог в три миллиона евро. В случае его уплаты моряков и танкер обещали отпустить.

#Франция #Средиземное море #танкер #теневой флот #Deyna
