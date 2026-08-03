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МИД Швеции вызвал временного поверенного России из-за Украины

Шведы вызвали представителя российской стороны, чтобы обсудить удары ВС РФ по территории Украины.
Виктория Стравинская 03-08-2026 20:56
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Вызванный в МИД Швеции временный поверенный в делах России изложил позицию РФ в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре. Об этом сообщили в российском посольстве в Стокгольме.

«Изложили официальную позицию России в связи с ударами ВСУ по гражданским объектам и инфраструктуре на территории Российской Федерации», - рассказали представители дипмиссии в разговоре с РИА Новости.

Напомним, министерство иностранных дел Швеции сегодня вызывало российского временного поверенного в делах в Стокгольме. Сообщалось, что на встрече шведы обсудили с представителем российской стороны удары ВС РФ по территории Украины.

Известно, что временный поверенный в делах России также акцентировал внимание на непрекращающиеся нападения киевского режима на Запорожскую АЭС. Он призвал не забывать, какую опасность несут подобные безответственные действия.

В начале июля в российский МИД вызывали посла Швеции Анну Кристину Тересе Юханнессон. Как сообщала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, на встрече шведскому дипломату напомнили об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции.

Со слов российского дипломата, посольство РФ в Швеции «подвергаются не просто некой теоретической угрозе, а буквально физическому налету дронов, которые запускаются прицельно по территории» загранпредставительства. И эти действия происходят на регулярной основе.

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