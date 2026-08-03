Журова: взыскивать со спортсменов деньги при смене гражданства необходимо

Если спортсмены хотят уехать, то им нужно будет компенсировать затраты, которые государство понесло на их подготовку. Об этом заявила в разговоре с Zvezdanews конькобежка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Я так понимаю, что министр спорта России Михаил Дегтярев все-таки говорит о том, что в случае, если спортсмены хотят уехать, то пусть тогда компенсируют затраты, которые понесло государство на их подготовку», - сказала собеседница телеканала.

Со слов специалиста, карантин уже есть. Она объяснила, что он необходим, так как нельзя сразу сменить гражданство. Российская сторона может его увеличивать, но бывает и такое, что Международная федерация снижает этот карантин по времени, а то и вовсе делает его минимальным.

Сложности с выплатой компенсаций государству со стороны спортсмена неизбежны, считает Журова. Связано это с тем, что такого пункта на данный момент нет в трудовом договоре спортсмена с Министерством спорта.

«Очень сложно будет сейчас эти деньги потребовать с людей, которые не заключали такие договора с Министерством спорта. В будущем можно проработать этот вопрос юридически, что если вдруг спортсмен захочет (сменить гражданство. – Прим. ред.), то за какой-то период компенсация должна быть возвращена в Федерацию», - добавила депутат.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выступил за юридически обязывающие соглашения между федерациями и спортсменами. Договоренности должны предусматривать, что смена спортивного гражданства будет сопровождаться карантином и компенсацией расходов страны на развитие карьеры спортсменов.