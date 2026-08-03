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Дегтярев выступил за карантин для сменивших спортивное гражданство

По словам главы Минспорта, покинувшие страну атлеты могли бы компенсировать расходы государства на их развитие.
Владимир Рубанов 03-08-2026 12:32
© Фото: IMAGO Simon Stacpoole, Global Look Press

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выступил за юридически обязывающие соглашения между федерациями и спортсменами. Такие договоренности могли бы предусматривать, что смена спортивного гражданства будет сопровождаться карантином и компенсацией расходов государства на развитие карьеры спортсменов, рассказал он в интервью «Эксперту».

По словам министра, если спортсмен меняет флаг, международная федерация могла бы вводить в отношении него карантин на срок от двух до четырех лет. Преодолеть его можно только с согласия российской федерации соответствующего вида спорта. В теории, если спортсмен компенсирует государству и федерации все расходы на свою карьеру, карантин может быть сокращен.

Дегтярев отметил, что смена спортивного гражданства не должна оставаться без контроля, так как государство вкладывает значительные средства в развитие спортсмена. Это включает использование спортивной инфраструктуры, оплату труда тренеров и специалистов, командировочные расходы и участие спортсмена в соревнованиях. На одного спортсмена может быть потрачено до 1,5 млн рублей в год.

Если речь идет о юном спортсмене, решение о смене спортивного гражданства принимают его родители. В этом случае претензии предъявляются не к самому спортсмену.

Международный олимпийский комитет 7 июля отменил ограничения против российских спортсменов и временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. 28 июля Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения в отношении сборной России. 30 июля аналогичное решение приняла Международная федерация бокса (World Boxing). 31 июля Всемирная федерация армрестлинга полностью восстановила членство Федерации армрестлинга России и отменила все ограничения для российских спортсменов, команд и официальных лиц.

#Спорт #карантин #михаил дегтярев #Минспорта РФ #Спортсмены #компенсации #олимпийский комитет россии #спортивное гражданство #спортивные федерации #международные выступления
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