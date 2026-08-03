Ответ на террористические атаки киевского режима по российским гражданским объектам. Наши военные нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Горят и логистические центры. В порту Одессы целью стали резервуары с топливом для украинских формирований. А в Славянске атакован ключевой мост - его использовали для переправки вооружения и техники на передовую.

В Славянске высокоточным ударом фактически выведен из строя стратегически важный Черевковский мост. Эта переправа через реку Казенный Торец на улице Свободы была ключевой артерией для снабжения группировки ВСУ. На кадрах объективного контроля видно: один пролет обрушен полностью, второй держится на поврежденных опорах - мост непригоден для проезда тяжелой техники. Значимость этого объекта для врага трудно переоценить: это было кратчайшее «плечо» для переброски западного вооружения из центра города к трассам на Краматорск и Райгородок. Уничтожение переправы загоняет транспортные колонны противника в узкое «горлышко», где их уже ждут наши операторы FPV-дронов.

«В Славянске мост имеет оперативно-тактическое значение. Потому что именно через мосты переправляет враг и технику, и боеприпасы. Это одна из предпосылок уже к боям непосредственно за освобождение - полное очищение Донбасской земли от нацистов», - отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

На этом фоне ощутимо меняется обстановка в тыловых районах противника. Так, улицы Славянска заметно опустели, местное население предпочитает лишний раз не покидать дома на фоне все более жестких мер мобилизации и приближения линии фронта.

Российская армия системно перекрывает и морские пути снабжения киевского режима. Точечным ракетным ударом ликвидирован резервуарный парк предприятия «Одессанефтепродукт». Здесь хранились колоссальные запасы горюче-смазочных материалов, предназначенных для заправки техники ВСУ на южном направлении. Одновременно с этим в акватории Черного моря расчеты беспилотников вывели из строя сразу три сухогруза. Под видом гражданских бортов суда скрытно перевозили военную технику и боеприпасы. Не менее результативный прилет зафиксирован и в порту Николаева.

«Мы наблюдаем, что на этом направлении враг практические потерял снабжение своей южной группировки. Это Херсонская, Запорожская области ДНР. Все виды снабжения. ГСМ и беспилотники», - продолжил Дандыкин.

В Запорожье одной из приоритетных целей стал крупный технический узел в Космическом районе. Именно здесь под видом гражданских объектов враг организовал цеха по ремонту и доработке боевых машин перед их отправкой на передовую.

А это уже Харьковская область, в районе Пятихаток, поражен пункт заправки техники ВСУ, развернутый на базе АЗС Brent Oil. На кадрах объективного контроля видно, как после точного попадания на месте вспыхивает огромный столб пламени. Также поражены терминалы «Новой почты» в Запорожской и Черниговской областях. Эти узлы активно использовались украинскими формированиями для хранения военных грузов и комплектующих для беспилотников.

Ситуация в Полтавской области сегодня - это яркая иллюстрация агонии киевского режима. Утечка химикатов на объекте инфраструктуры, спешная работа людей в костюмах химзащиты и плотная завеса тайны над тем, что именно взлетело на воздух. На фоне этих событий версия о подготовленной провокации выглядит все более убедительной. Режим Владимира Зеленского готов пойти на любой риск, вплоть до техногенной катастрофы, лишь бы получить от Вашингтона заветные «Пэтриоты». Но попытки выстроить оборону на лжи и провокациях обречены. Российские войска продолжат наносить удары до полного выполнения задач спецоперации.