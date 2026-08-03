Сборной России по футзалу присудили победу над Новой Зеландией

Сборная Новой Зеландии по футзалу получила техническое поражение за отказ от матча со сборной России. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Матч должен был состояться 3 августа. Из-за отказа соперника россиянам засчитали победу со счетом 3:0.

«Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3:0 – новозеландская федерация отказалась от проведения матча», - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 по 6 августа в Бангкоке проходит турнир Continental Futsal Championship. Следующий матч, в котором примет участие российская сборная, пройдет 5 августа.

Ранее сообщалось, что МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). В прошлом месяце в Международном олимпийском комитете заявили, что не будут менять свою позицию по вопросу участия российских спортсменов в международных турнирах, несмотря на призывы ряда европейских стран пересмотреть данное решение.