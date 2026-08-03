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Сборной России по футзалу присудили победу над Новой Зеландией

Счет составил 3:0 в пользу россиян.
Виктория Стравинская 03-08-2026 19:06
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Сборная Новой Зеландии по футзалу получила техническое поражение за отказ от матча со сборной России. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Матч должен был состояться 3 августа. Из-за отказа соперника россиянам засчитали победу со счетом 3:0.

«Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над сборной Новой Зеландии со счетом 3:0 – новозеландская федерация отказалась от проведения матча», - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 по 6 августа в Бангкоке проходит турнир Continental Futsal Championship. Следующий матч, в котором примет участие российская сборная, пройдет 5 августа.

Ранее сообщалось, что МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). В прошлом месяце в Международном олимпийском комитете заявили, что не будут менять свою позицию по вопросу участия российских спортсменов в международных турнирах, несмотря на призывы ряда европейских стран пересмотреть данное решение.

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