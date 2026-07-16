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МОК заявил, что не изменит позицию по допуску российских спортсменов

Ряд европейских государств предложили прекратить финансирование организации.
Дарья Неяскина 16-07-2026 16:19
© Фото: Robert Michael, dpa, Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует менять свою позицию по вопросу участия российских спортсменов в международных турнирах и возможного восстановления в правах Олимпийского комитета России (ОКР), несмотря на призывы ряда европейских государств пересмотреть решение. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает Reuters.

Как отметил собеседник агентства, МОК продолжит придерживаться действующего курса, даже на фоне инициативы некоторых стран Европы сократить финансирование организаций, которые допускают к соревнованиям российских и белорусских атлетов.

Представитель комитета подчеркнул, что организация учитывает нынешнюю международную обстановку, однако при этом остается преданной своей главной задаче - сохранению единой мировой спортивной площадки, основанной на общих ценностях и способствующей укреплению надежды и взаимопонимания между людьми.

Напомним, что МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Главы МИД стран ЕС выступили решительно против решения комитета допустить российских спортсменов до участия в международных соревнованиях. 

Эстония и ряд государств-союзников выступили с предложением прекратить финансирование со стороны ЕС международных спортивных организаций, которые отказались от части ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов. 

#Спорт #Россия #Европа #ЕС #МОК #финансирование #ОКР #Российские спортсмены #международные соревнования
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