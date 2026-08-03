МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин объяснил, что значит настоящая победа

Глава государства назвал победой преодоление самого себя.
Сергей Дьячкин 03-08-2026 19:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что для него означает победа. Он сделал это в ходе финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске.

«Победа - это когда ты преодолеваешь самого себя», - ответил Путин на вопрос одного из финалистов проекта.

Также в ходе церемонии президент России отбил футбольный мяч. Путин поблагодарил школьников за участие в проекте и пожелал финалистам удачи. Президент отметил, что за годы проведения конкурса в нем приняли участие более семи миллионов человек.

Российский лидер подчеркнул, что многие из конкурсантов стали студентами ведущих вузов страны. Некоторые занялись собственным творчеством, создали сайты и платформы, другие работают в области искусства. Путин пообщался с финалистами конкурса, которые рассказали ему о своих работах и достижениях.

«Большая перемена» - наиболее масштабный проект в стране для талантливых детей и подростков. Конкурс предусматривает 12 направлений, которые называются «вызовами»: от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны создать новаторские проекты. Победителями станут 300 школьников, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.

#Победа #проект #финалисты #Владимир Путин #Школьники #красноярск #президент россии #значение #«Большая перемена» #преодоление
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 