Путин объяснил, что значит настоящая победа

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что для него означает победа. Он сделал это в ходе финала всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске.

«Победа - это когда ты преодолеваешь самого себя», - ответил Путин на вопрос одного из финалистов проекта.

Также в ходе церемонии президент России отбил футбольный мяч. Путин поблагодарил школьников за участие в проекте и пожелал финалистам удачи. Президент отметил, что за годы проведения конкурса в нем приняли участие более семи миллионов человек.

Российский лидер подчеркнул, что многие из конкурсантов стали студентами ведущих вузов страны. Некоторые занялись собственным творчеством, создали сайты и платформы, другие работают в области искусства. Путин пообщался с финалистами конкурса, которые рассказали ему о своих работах и достижениях.

«Большая перемена» - наиболее масштабный проект в стране для талантливых детей и подростков. Конкурс предусматривает 12 направлений, которые называются «вызовами»: от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны создать новаторские проекты. Победителями станут 300 школьников, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде через всю Россию.