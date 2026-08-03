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Путин отбил мяч на церемонии закрытия «Большой перемены»

Президент России поблагодарил школьников за участие в проекте и пожелал им удачи, отметив что за годы существования конкурса в нем приняли участие более 7 миллионов человек.
Сергей Дьячкин 03-08-2026 17:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин отбил мяч на церемонии закрытия «Большой перемены» в Красноярске. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил школьников за участие в проекте. Он пожелал финалистам удачи.

«За те годы, которые мы проводим этот конкурс, в нем приняли участие - только представьте себе - более семи миллионов человек», - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что многие из конкурсантов стали студентами ведущих российских вузов. Некоторые занялись собственным творчеством, создали сайты и платформы. Другие работают в области искусства.

«В этой связи хочу поблагодарить ваших наставников, ваших преподавателей, учителей, представителей бизнеса», - добавил президент России, обращаясь к залу.

Путин пообщался с финалистами конкурса. Они рассказали ему о своих работах и достижениях.

«Большая перемена» - самый масштабный проект в стране для талантливых детей и подростков. В конкурсе предусмотрены 12 направлений, которые называются «вызовами»: от науки и технологий до искусства и творчества. Участники должны представить новаторские проекты. Победителями станут 300 школьников. Они отправятся в путешествие на специальном поезде через всю Россию.

Накануне глава государства поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив вклад отрасли в развитие экономики, укрепление обороноспособности и освоение территорий страны. Путин напомнил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, связавшей Москву и Санкт-Петербург. По его словам, ее строительство стало важной вехой в формировании современной транспортной системы России, способствовало экономическому развитию страны и повысило мобильность населения.

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