Эксперт назвал беспрецедентной остановку единственной АЭС Венгрии

Остановка единственной венгерской АЭС «Пакш» из-за падения уровня воды в Дунае, является беспрецедентным шагом. Такое мнение озвучил в разговоре со Zvezdanews ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, такого никогда не делалось раньше. Сейчас комплексной проблемой всей европейской энергетики стала сильнейшая продолжительная жара, из-за которой происходит обмеление Дуная.

«Становится невозможным полноценный забор воды из Дуная для пруда-охладителя при атомной станции. И другие АЭС тоже сталкиваются с подобными проблемами по всей Европе», - объяснил Юшков.

Эксперт объяснил, что либо уровень воды становится недостаточным, либо вода слишком теплая для полноценного охлаждения атомных электростанций. Это типичная нынешняя проблема для АЭС в Европе.

«Соответственно они сокращают выработку. Но вот "Пакш" пришлось остановить весь - всю станцию. И проблема усугубляется тем, что другие источники тоже дают сбой при такой жаре», - рассказал Юшков.

Он объяснил, что помимо АЭС, снижается уровень водохранилищ при гидроэлектростанциях - гидроэнергетика тоже генерирует меньше энергии, чем в нормальной ситуации. Обмеление рек приводит к сокращению нормальных поставок угля для ряда электростанций, приходится везти его по железной дороге, а это дороже.

«Традиционная энергетика лучше показывает себя в подобные жаркие периоды. Как правило, подобная жара сопровождается безветренной погодой, а значит и ветряки вырабатывают меньше - для Венгрии это тоже важно, потому что часть электроэнергии она получает транзитом через Украину из Румынии, где высока доля ветряной генерации», - пояснил Юшков.

По словам эксперта, сокращение поставок из Румынии создает дополнительные проблемы для Венгрии. «Пакш» давала примерно половину электроэнергии, которая потреблялась Венгрией. Теперь венгры не могут и экспортировать электричество, его приходится покупать, а количество поставщиков ограничено - в Румынии и Словакии ситуация не лучше. Юшков резюмировал, что проблемы сейчас у всего региона.

До этого в Венгрии возникла угроза энергетического кризиса из-за остановки атомной электростанции «Пакш», причиной которой стало рекордное падение уровня воды в Дунае. Показатель опустился до отметки минус 121 сантиметр, из-за чего система охлаждения реакторов перестала работать в штатном режиме. На станции начали поэтапно снижать мощность энергоблоков. Отмечалось, что полная остановка АЭС «Пакш» может привести к потере около 2 тысяч МВт вырабатываемой мощности. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 2 августа сообщил о полной остановке работы АЭС.

С такими же проблемами столкнулись и в Румынии. Армия произвела два взрыва горных пород на Дунае, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС. На фоне засухи один из реакторов станции отключили шесть дней назад. Второй находится на грани остановки. Чтобы перенаправить больше воды в Старый Дунай, который снабжает электростанцию, 2 августа военные подорвали заряд, но это не принесло желаемых результатов. После второго взрыва для изменения потоков воды планировалось также затопить несколько барж, нагруженных камнем весом около 500 тонн каждая.